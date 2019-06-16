В Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 232 домохозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По состоянию на 7 часов утра 16 июня в Херсонской области остаются подтопленными 232 домохозяйства, из них 34 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.
Для откачки воды привлечены 44 чел. и 15 ед. техники, из них от ГСЧС 29 чел. личного состава и 10 ед. техники.
В течение суток откачано 11 тыс. 100 м3 воды (всего с начала работ 67 тыс. 500 м3).
Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.
Напомним, спасатели предупредили о подтопления "города на воде" Вилково.