Рятувальники попередили про підтоплення "міста на воді" Вилкового
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Попередження про підйом рівнів води на Дунаї оголосили на 15-17 червня, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста Вилкове Одеської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 15-17 червня на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155-160 см над нулем поста, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста (фактичний рівень 14 червня на 8 годину ранку - 152 см)", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні.