Спасатели предупредили о подтоплении "города на воде" Вилково
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Предупреждение о подъеме уровней воды на Дунае объявили на 15-17 июня, будет наблюдаться подтопление низменных незаселенных участков города Вилково Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 15-17 июня на украинском участке Дуная возле города Вилково будет сохраняться уровень воды на опасной отметке 155-160 см над нулем поста, будет наблюдаться подтопление низменных незаселенных участков города (фактический уровень 14 июня на 8:00 утра - 152 см)", - указали в ведомстве.
Напомним, самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине.