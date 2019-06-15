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Спасатели предупредили о подтоплении "города на воде" Вилково

Киев • УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Предупреждение о подъеме уровней воды на Дунае объявили на 15-17 июня, будет наблюдаться подтопление низменных незаселенных участков города Вилково Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Спасатели предупредили о подтоплении "города на воде" Вилково

"По прогнозу Укргидрометцентра, 15-17 июня на украинском участке Дуная возле города Вилково будет сохраняться уровень воды на опасной отметке 155-160 см над нулем поста, будет наблюдаться подтопление низменных незаселенных участков города (фактический уровень 14 июня на 8:00 утра - 152 см)", - указали в ведомстве.

Напомним, самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине.

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