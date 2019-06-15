Спасатели предупредили о подтоплении "города на воде" Вилково

КИЕВ. 15 июня. УНН. Предупреждение о подъеме уровней воды на Дунае объявили на 15-17 июня, будет наблюдаться подтопление низменных незаселенных участков города Вилково Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.