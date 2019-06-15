Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні щонайменше до 17 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозами Укргідрометцентру, 15-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
По місту Києву 15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Київській області 15-17 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 15 червня очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень місцями сягатиме 34 градусів тепла.