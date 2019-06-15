В Україні сьогодні 34-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В Україні у суботу, 15 червня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень місцями сягатиме 34 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 червня в Україні вночі без опадів, вдень в північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер північний та північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, у східних областях та Карпатському регіоні подекуди 12-15°; вдень 27-32°, на півдні на сході країни до 34°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.