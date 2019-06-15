В Украине сегодня 34-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Украине в субботу, 15 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами будет достигать 34 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"15 июня в Украине ночью без осадков, днем в северных, большинстве западных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Ветер северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°, в восточных областях и Карпатском регионе местами 12-15°; днем 27-32°, на юге на востоке страны до 34°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю.