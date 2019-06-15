Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине как минимум до 17 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 15-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
По городу Киеве 15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По Киевской области 15-17 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 15 июня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами достигать 34 градусов тепла.