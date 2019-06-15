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Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине

Киев • УНН

 • 12217 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине как минимум до 17 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.

По городу Киеве 15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киевской области 15-17 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Украине 15 июня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами достигать 34 градусов тепла.

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