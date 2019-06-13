Украинцев предупредили о возможных сбоях с покупкой билетов на поезд онлайн

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине назначили 30 дополнительных поездов на лето.

Как сообщал УНН, новый поезд из Украины в ЕС запустили с 9 июня.