Новий поїзд з України до ЄС запустять 9 червня

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КИЇВ. 5 червня. УНН. З 9 червня євроколією почне курсувати поїзд "Мукачево – Кошице". Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"З 9 червня цього року розпочинають курсування поїзди № 960/961, 962/963 "Кошице – Мукачево – Кошице" складами дизель-поїздів ZSSK евроколією", - вказали у компанії.

Поїзд № 960/961 "Кошице – Мукачево" відправлятиметься о 9:10 та прибуватиме до Мукачево о 14:00. У зворотному напрямку поїзд виправлятиметься з Мукачево о 14:54 та прибуватиме до Кошице о 18:13.

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Поїзд № 962/963 "Мукачево – Кошице" відправлятиметься о 12:01 та прибуватиме до Мукачево о 16:42. Зворотно поїзд вирушатиме о 18:20 та прибуватиме до Кошице о 21:33.

Під час маршруту заплановані зупинки на станціях "Чоп-Пасажирський" та "Чієрна над Тисою".

Розклад вказаний за місцевим часом.

Нагадаємо, у грудні 2017 року "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди до Євросоюзу.

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