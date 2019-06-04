Українцям призначили 26 літніх поїздів до моря
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні призначили вже 26 літніх поїздів у південному напрямку - до моря. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" призначила ще чотири літні поїзди, збільшивши їх загальну кількість до 26-ти. Новопризначені поїзди курсуватимуть до Херсона, Новоолексіївки, Одеси та Генічеська", - вказали у компанії.
Окрім того, як зазначається, очікуючи на підвищення попиту на перевезення у вихідні дні, що припадають на цьогорічні свята Трійці та Дня Конституції України, УЗ розпочала роботу з призначення додаткових поїздів на цей період.
"Зокрема, призначено поїзд № 191/192 Київ – Львів на 17 червня, № 237 Київ – Дніпро на 14, 17, 27 та 30 червня", - вказали в УЗ.
Нагадаємо, у потягах-експресах дозволили перевозити велосипеди.