У потягах-експресах дозволили перевозити велосипеди

"Відсьогодні перевозити велосипеди можна не тільки у нічних поїздах, але й у Інтерсіті та Інтерсіті+. Наша внутрішня бюрократія вимагає такі рішення підтверджувати документально – телеграма відповідним підрозділам відправлена", - зазначив Кравцов.

Він також пояснив процедуру перевезення велосипедів у цих потягах.

"Ми є заручниками ситуації, коли швидкісні поїзди спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і у нічних поїздах", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, у Києві влітку планують почати реконструкцію Вокзальної площі.