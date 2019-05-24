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У потягах-експресах дозволили перевозити велосипеди

У потягах-експресах дозволили перевозити велосипеди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У потягах "Інтерсіті" відсьогодні можна перевозити велосипеди. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає УНН.

"Відсьогодні перевозити велосипеди можна не тільки у нічних поїздах, але й у Інтерсіті та Інтерсіті+. Наша внутрішня бюрократія вимагає такі рішення підтверджувати документально – телеграма відповідним підрозділам відправлена", - зазначив Кравцов.

Він також пояснив процедуру перевезення велосипедів у цих потягах.

"Ми є заручниками ситуації, коли швидкісні поїзди спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і у нічних поїздах", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, у Києві влітку планують почати реконструкцію Вокзальної площі

Українські Національні Новини

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