У потягах-експресах дозволили перевозити велосипеди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У потягах "Інтерсіті" відсьогодні можна перевозити велосипеди. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає УНН.
"Відсьогодні перевозити велосипеди можна не тільки у нічних поїздах, але й у Інтерсіті та Інтерсіті+. Наша внутрішня бюрократія вимагає такі рішення підтверджувати документально – телеграма відповідним підрозділам відправлена", - зазначив Кравцов.
Він також пояснив процедуру перевезення велосипедів у цих потягах.
"Ми є заручниками ситуації, коли швидкісні поїзди спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і у нічних поїздах", - розповів Кравцов.
Нагадаємо, у Києві влітку планують почати реконструкцію Вокзальної площі.