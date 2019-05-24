В поездах-экспрессах позволили перевозить велосипеды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В поездах "Интерсити" с сегодняшнего дня можно перевозить велосипеды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
"С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - отметил Кравцов.
Он также пояснил процедуру перевозки велосипедов в этих поездах.
"Мы являемся заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах", - рассказал Кравцов.
Напомним, в Киеве летом планируют начать реконструкцию Вокзальной площади.