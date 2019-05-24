В поездах-экспрессах позволили перевозить велосипеды

"С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - отметил Кравцов.

Он также пояснил процедуру перевозки велосипедов в этих поездах.

"Мы являемся заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах", - рассказал Кравцов.

Напомним, в Киеве летом планируют начать реконструкцию Вокзальной площади.