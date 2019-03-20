У Києві влітку планують почати реконструкцію Вокзальної площі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У липні планується розпочати роботи з реконструкції Вокзальної площі у Києві. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook, передає УНН.
"Тут ще буде чимало допрацювань, експертиза та додаткові архітектурні рішення. Але хочу вже зараз показати пасажирам "Укрзалізниці" проект реконструкції Вокзальної площі", – написав Кравцов, показуючи зображення моделі оновленої площі.
За його словами, спочатку на площі планується розширити пішохідний простір, зони тротуарів та оптимізувати логістику з громадським транспортом.
Далі – об’єднати Приміський і Центральний вокзали у єдиний вокзальний комплекс із інтеграцією його до системи міського громадського транспорту і, зокрема, швидкісного трамваю.
За його словами, зараз проект на стадії експертизи. Кравцов уточнив, що роботи з реконструкції планують розпочати вже з липня цього року.
Нагадаємо, у Києві 16 березня розпочалася реконструкція Шулявського шляхопроводу. Завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу заплановано до кінця 2019 року.