У Києві завтра закриють Шулявський міст на реконструкцію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві завтра, 16 березня, на реконструкцію перекриють Шулявський шляхопровід. Рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Київської міської ради.
Зазначається, що демонтажні роботи розпочнуться вже 17 березня.
На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.
У міськраді додали, що до кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
Нагадаємо, у суботу частково обмежать рух на Крутому узвозі.