В Киеве завтра закроют Шулявский мост на реконструкцию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве завтра, 16 марта, на реконструкцию перекроют Шулявский путепровод. Движение транспорта будет организовано прилегающими улицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Киевского городского совета.
Отмечается, что демонтажные работы начнутся уже 17 марта.
На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.
В горсовете добавили, что к концу 2019 планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
Напомним, в субботу частично ограничат движение на Крутом спуске.