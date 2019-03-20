В Киеве летом планируют начать реконструкцию Вокзальной площади

"Здесь еще будет немало доработок, экспертиза и дополнительные архитектурные решения. Но хочу уже сейчас показать пассажирам "Укрзализныци" проект реконструкции Вокзальной площади", – написал Кравцов, показывая изображение модели обновленной площади.

По его словам, сначала на площади планируется расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом.

Далее – объединить Пригородный и Центральный вокзалы в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта и, в частности, скоростного трамвая.

По его словам, сейчас проект на стадии экспертизы. Кравцов уточнил, что работы по реконструкции планируют начать уже с июля этого года.

Напомним, в Киеве 16 марта началась реконструкция Шулявского путепровода. Завершить работы по строительству нового путепровода запланировано до конца 2019 года.