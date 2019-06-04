Украинцам назначили 26 летних поездов к морю
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине назначили уже 26 летних поездов в южном направлении - к морю. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Укрзализныця" назначила еще четыре летних поезда, увеличив их общее количество до 26-ти. Поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ", - указали в компании.
Кроме того, как отмечается, ожидая повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, УЗ начала работу по назначению дополнительных поездов на этот период.
"В частности, назначен поезд № 191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня", - указали в УЗ.
Напомним, в поездах-экспрессах разрешили перевозить велосипеды.