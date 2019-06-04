Украинцам назначили 26 летних поездов к морю

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22540 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43212 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61322 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116471 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109942 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130109 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинцам назначили 26 летних поездов к морю

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КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине назначили уже 26 летних поездов в южном направлении - к морю. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Укрзализныця" назначила еще четыре летних поезда, увеличив их общее количество до 26-ти. Поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ", - указали в компании.

Кроме того, как отмечается, ожидая повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, УЗ начала работу по назначению дополнительных поездов на этот период.

"В частности, назначен поезд № 191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня", - указали в УЗ.

Напомним, в поездах-экспрессах разрешили перевозить велосипеды.

Украинские Национальные Новости

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