Новый поезд из Украины в ЕС запустят 9 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. С 9 июня евроколией начнет курсировать поезд "Мукачево - Кошице". Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"С 9 июня этого года начинают курсирование поезда № 960/961, 962/963 "Кошице - Мукачево - Кошице" составами дизель-поездов ZSSK евроколией", - указали в компании.
Поезд № 960/961 "Кошице - Мукачево" будет отправляться в 9:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.
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Поезд № 962/963 "Мукачево - Кошице" будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.
Во время маршрута запланированы остановки на станциях "Чоп-Пассажирский" и "Чиерна над Тисой".
Расписание указано по местному времени.
Напомним, в декабре 2017 года "Укрзализныця" запустила продажу билетов на поезда в Евросоюз.