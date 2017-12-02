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"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди до Євросоюзу

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди до Євросоюзу

Київ • УНН

 • 20065 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. “Укрзалізниця” почала продаж квитків на поїзди, які їдуть до країн Європейського союзу. Про це повідомили у прес-службі компанії, передає УНН.

“На виконання доручення Уряду 2 грудня о 00:00 ПАТ „Укрзалізниця“ відкриває продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Так, поїздами “Укрзалізниці” пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлова, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.

Зазначено, що вартість проїзду до країн ЄС розраховуватиметься з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка.

Як повідомляв УНН, Кабмін доручив Мінінфраструктури погодити знижки на міжнародні залізничні перевезення.

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