"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди до Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. “Укрзалізниця” почала продаж квитків на поїзди, які їдуть до країн Європейського союзу. Про це повідомили у прес-службі компанії, передає УНН.
“На виконання доручення Уряду 2 грудня о 00:00 ПАТ „Укрзалізниця“ відкриває продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.
Так, поїздами “Укрзалізниці” пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлова, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.
Зазначено, що вартість проїзду до країн ЄС розраховуватиметься з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка.
Як повідомляв УНН, Кабмін доручив Мінінфраструктури погодити знижки на міжнародні залізничні перевезення.