"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди до Євросоюзу

“На виконання доручення Уряду 2 грудня о 00:00 ПАТ „Укрзалізниця“ відкриває продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Так, поїздами “Укрзалізниці” пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлова, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.

Зазначено, що вартість проїзду до країн ЄС розраховуватиметься з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка.

Як повідомляв УНН, Кабмін доручив Мінінфраструктури погодити знижки на міжнародні залізничні перевезення.