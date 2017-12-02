"Укрзализныця" запустила продажу билетов на поезда в Евросоюз
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. “Укрзализныця” начала продажу билетов на поезда, которые едут в страны Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
“Во исполнение поручения Правительства 2 декабря в 00:00 ПАО „Укрзализныця“ открывает продажу билетов на международные поезда, курсирующие в страны Европейского Союза”, — говорится в сообщении.
Так, поездами “Укрзализныци” пассажиры смогут путешествовать в следующие города Европы: Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест, Сучаву, Будапешт и Вену.
Указано, что стоимость проезда в страны ЕС будет рассчитываться с учетом курса евро на дату приобретения билета.
Как сообщал УНН, Кабмин поручил Мининфраструктуры согласовать скидки на международные железнодорожные перевозки.