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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10143 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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"Укрзализныця" запустила продажу билетов на поезда в Евросоюз

"Укрзализныця" запустила продажу билетов на поезда в Евросоюз

Киев  •  УНН

 • 20065 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. “Укрзализныця” начала продажу билетов на поезда, которые едут в страны Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

“Во исполнение поручения Правительства 2 декабря в 00:00 ПАО „Укрзализныця“ открывает продажу билетов на международные поезда, курсирующие в страны Европейского Союза”, — говорится в сообщении.

Так, поездами “Укрзализныци” пассажиры смогут путешествовать в следующие города Европы: Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест, Сучаву, Будапешт и Вену.

Указано, что стоимость проезда в страны ЕС будет рассчитываться с учетом курса евро на дату приобретения билета.

Как сообщал УНН, Кабмин поручил Мининфраструктуры согласовать скидки на международные железнодорожные перевозки.

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