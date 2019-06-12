В Україні призначили 30 додаткових потягів на літо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їхню загальну кількість до 30. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", передає УНН.
"Укрзалізниця призначила чергові літні потяги до Одеси зі Львова та Чернівців, збільшивши їх загальну кількість до тридцяти. На сьогоднішній день у продажу є місця у всіх напрямках", - йдеться у повідомленні.
З переліком додаткових літніх потягів та з розкладом їхнього руху можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці".
Нагадаємо, на Трійцю та День Конституції курсуватимуть чотири додаткові поїзди.