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На Трійцю та День Конституції курсуватимуть чотири додаткові поїзди

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. “Укрзалізниця” призначила чотири додаткові поїзди на святкові та вихідні дні до свят Трійці та Дня Конституції України. Зокрема, додаткові поїзди вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Харків, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Наразі в залізничних касах та онлайн з’явились квитки на додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ — Львів курсуватиме 17 червня. Відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. У зворотному напрямку відправлення о 11:54 та прибуття до столиці о 21:47.

№ 237 Київ — Дніпро відправлятиметься 14, 17, 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56 та прибуття о 20:06.

№ 154/153 Київ — Суми курсуватиме 14, 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум о 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10 та прибуття до Києва о 19:46.

№ 728/727 Київ — Харків вирушить у рейси 15 та 17 червня. Відправлення о 10:38 та прибуття о 15:50. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:56 та прибуде до Києва о 22:17.

Поїзду № 779/780 Суми — Київ подовжено маршрут курсування до Вінниці та призначено додаткові рейси на 14, 17, 28 червня і 1 липня.

Як повідомляв УНН, з 9 червня євроколією почав курсувати поїзд “Мукачево — Кошице”

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