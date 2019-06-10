На Троицу и День Конституции будут курсировать четыре дополнительных поезда

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 2207 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 23199 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107859 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105930 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143177 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129389 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129960 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
На Троицу и День Конституции будут курсировать четыре дополнительных поезда

На Троицу и День Конституции будут курсировать четыре дополнительных поезда

Киев  •  УНН

 • 9432 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни к праздникам Троицы и Дня Конституции Украины. В частности, дополнительные поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Харьков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сейчас в железнодорожных кассах и онлайн появились билеты на дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 17 июня. Отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.

№ 237 Киев - Днепр будет отправляться 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56 и прибытие в 20:06.

№ 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.

№ 728/727 Киев - Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

Поезда № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

Как сообщал УНН, с 9 июня евроколею начал курсировать поезд "Мукачево - Кошице".

Украинские Национальные Новости

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