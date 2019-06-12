В Украине назначили 30 дополнительных поездов на лето
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в южном направлении, увеличив их общее количество до 30. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает УНН.
"Укрзализныця назначила очередные летние поезда в Одессу из Львова и Черновцов, увеличив их общее количество до тридцати. На сегодняшний день в продаже есть места во всех направлениях", - говорится в сообщении.
С перечнем дополнительных летних поездов и с расписанием их движения можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".
Напомним, на Троицу и День Конституции будут курсировать четыре дополнительных поезда.