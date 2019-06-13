Українців попередили про можливі збої з купівлею квитків на поїзд онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Через збільшення навантаження на онлайн-систему продажу квитків на поїзди можливі тимчасові збої у її роботі. Про це попередили у прес-службі "Укрзалізниці", передає УНН.
"У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Наразі фахівці Укрзалізниці вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні призначили 30 додаткових потягів на літо.
Як повідомляв УНН, новий поїзд з України до ЄС запустили з 9 червня.