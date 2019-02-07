Украинцы призывают уменьшить количество необходимых подписей на е-петиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинцы призывают уменьшить количество необходимых подписей на е-петиции. Соответствующая петиция за номером 22/050277-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 6 февраля, передает УНН.
"Уменьшить количество необходимых подписей на е-петиции до 15 тысяч", - отметил автор петиции Ростислав Ковалев.
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Напомним, в Украине предлагают отменить домашние задания в 5-11 классах.
Ранее в четверг, украинцы зарегистрировали петицию, в которой предлагают сократить рабочую неделю до 32 часов.