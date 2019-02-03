В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українці звернулись до Президента Петра Порошенка із проханням скасувати домашні завдання в 5-11 класах. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 1 лютого, передає УНН.
"Відмінити домашнє завдання в 5-11 класах", - написав автор петиції №22/050167-еп Ростислав Ковальов.
Нагадаємо, у першому класі діти не мають жодних домашніх завдань. У 2-му класі час на виконання домашніх завдань має бути до 45 хв, у 3 класі — до 1 год. 10 хв, у 4 класі — до 1 год. 30 хв.
Як повідомляв УНН, у Грузії 12-класники вийдуть на акцію за скасування іспитів.