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В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах

В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах

Київ • УНН

 • 77625 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українці звернулись до Президента Петра Порошенка із проханням скасувати домашні завдання в 5-11 класах. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 1 лютого, передає УНН.

"Відмінити домашнє завдання в 5-11 класах", - написав автор петиції №22/050167-еп Ростислав Ковальов.

Нагадаємо, у першому класі діти не мають жодних домашніх завдань. У 2-му класі час на виконання домашніх завдань має бути до 45 хв, у 3 класі — до 1 год. 10 хв, у 4 класі — до 1 год. 30 хв.

Як повідомляв УНН, у Грузії 12-класники вийдуть на акцію за скасування іспитів.

Українські Національні Новини

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