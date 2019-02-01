У Грузії 12-класники вийдуть на акцію за скасування іспитів

Раніше було оголошено про те, що з 2020 року в школах Грузії більше не буде випускних іспитів. До сих пір шкільні іспити проходили в два етапи - в 11-х і 12-х класах. У 2019 учням 11-х класів уже не доведеться складати випускні іспити. Однак учнів 12-х класів ці зміни торкнуться тільки в 2020 році.

"Всі абітурієнти, які не можуть змиритися з несправедливістю, в неділю, о третій годині збираємося біля будівлі Міносвіти і мирно будемо захищати наші права! Нехай скасують іспити в 12-му класі, так само, як і в 11 класі ... Нехай дадуть нам можливість спокійно здати єдині національні іспити", - говориться в анонсі заходу.

До сих пір учні 11-х класів грузинських шкіл в кінці року здавали ті предмети, вивчення яких завершили - це фізика, хімія, біологія та географія. Іспити з іншим чотирьох предметів - математики, грузинської мови та літератури, іноземної мови та історії школярі здавали в 12-му класі.

У Грузії проходить масштабна реформа системи освіти. Експерти підготували десять пакетів реформи, які охоплюють всі напрямки. Серед змін, запланованих в школах країни, нова система оцінки рівня знань і навичок вчителів; розвиток шкільної інфраструктури; впровадження інновацій і технологій. Реформи триватимуть чотири роки і будуть спрямовані на перетворення Грузії в регіонального лідера в сфері освіти.

Нагадаємо, Україна і Грузія підписали угоду про співпрацю в освіті і науці.