В Грузии 12-классники выйдут на акцию за отмену экзаменов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В воскресенье, 3 февраля, часть абитуриентов собирается на акцию протеста у здания Министерства образования Грузии с требованием упразднить выпускные экзамены для учеников 12-х классов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости Грузии.
Ранее было объявлено о том, что с 2020 года в школах Грузии больше не будет выпускных экзаменов. До сих пор школьные экзамены проходили в два этапа — в 11-х и 12-х классах. В 2019 году ученикам 11-х классов уже не придется сдавать выпускные экзамены. Однако учащихся 12-х классов эти изменения коснутся только в 2020 году.
“Все абитуриенты, которые не могут смириться с несправедливостью, в воскресенье, в три часа собираемся у здания Минобразования и мирно будем защищать наши права! Пусть упразднят экзамены в 12-м классе, так же, как и в 11 классе... Пусть дадут нам возможность спокойно сдать единые национальные экзамены”, — говориться в анонсе мероприятия.
До сих пор ученики 11-х классов грузинских школ в конце года сдавали те предметы, изучение которых завершили — это физика, химия, биология и география. Экзамены по остальным четырем предметам — математике, грузинскому языку и литературе, иностранному языку и истории школьники сдавали в 12-м классе.
В Грузии проходит масштабная реформа системы образования. Эксперты подготовили десять пакетов реформы, которые охватывают все направления. Среди изменений, запланированных в школах страны, новая система оценки уровня знаний и навыков учителей; развитие школьной инфраструктуры; внедрение инноваций и технологий. Реформы продлятся четыре года и направлены на превращение Грузии в регионального лидера в сфере образования.
Напомним, Украина и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в образовании и науке.