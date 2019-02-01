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В Грузии 12-классники выйдут на акцию за отмену экзаменов

В Грузии 12-классники выйдут на акцию за отмену экзаменов

Киев  •  УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В воскресенье, 3 февраля, часть абитуриентов собирается на акцию протеста у здания Министерства образования Грузии с требованием упразднить выпускные экзамены для учеников 12-х классов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости Грузии.

Ранее было объявлено о том, что с 2020 года в школах Грузии больше не будет выпускных экзаменов. До сих пор школьные экзамены проходили в два этапа — в 11-х и 12-х классах. В 2019 году ученикам 11-х классов уже не придется сдавать выпускные экзамены. Однако учащихся 12-х классов эти изменения коснутся только в 2020 году.

“Все абитуриенты, которые не могут смириться с несправедливостью, в воскресенье, в три часа собираемся у здания Минобразования и мирно будем защищать наши права! Пусть упразднят экзамены в 12-м классе, так же, как и в 11 классе... Пусть дадут нам возможность спокойно сдать единые национальные экзамены”, — говориться в анонсе мероприятия.

До сих пор ученики 11-х классов грузинских школ в конце года сдавали те предметы, изучение которых завершили — это физика, химия, биология и география. Экзамены по остальным четырем предметам — математике, грузинскому языку и литературе, иностранному языку и истории школьники сдавали в 12-м классе.

В Грузии проходит масштабная реформа системы образования. Эксперты подготовили десять пакетов реформы, которые охватывают все направления. Среди изменений, запланированных в школах страны, новая система оценки уровня знаний и навыков учителей; развитие школьной инфраструктуры; внедрение инноваций и технологий. Реформы продлятся четыре года и направлены на превращение Грузии в регионального лидера в сфере образования.

Напомним, Украина и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в образовании и науке.

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