В Украине предлагают отменить домашние задания в 5-11 классах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинцы обратились к Президенту Петру Порошенко с просьбой отменить домашние задания в 5-11 классах. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 1 февраля, передает УНН.
"Отменить домашнее задание в 5-11 классах", - написал автор петиции №22/050167-эп Ростислав Ковалев.
Напомним, в первом классе дети не имеют никаких домашних заданий. Во 2-м классе время на выполнение домашних заданий должно быть до 45 мин, в 3 классе - до 1 часа 10 мин, в 4 классе - до 1 часа 30 мин.
Как сообщал УНН, в Грузии 12-классники выйдут на акцию за отмену экзаменов.