Українці закликають зменшити кількість необхідних підписів на е-петиції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці закликають зменшити кількість необхідних підписів на е-петиції. Відповідна петиція за номером 22/050277-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 6 лютого, передає УНН.
"Зменшити кількість необхідних підписів на е-петиції до 15 тисяч", - зазначив автор петиції Ростислав Ковальов.
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Нагадаємо, в Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах.
Раніше в четвер, українцями зареєстрували петицію, в якій пропонують скоротити робочий тиждень до 32 годин.