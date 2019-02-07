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Українці закликають зменшити кількість необхідних підписів на е-петиції

Київ • УНН

 • 7786 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці закликають зменшити кількість необхідних підписів на е-петиції. Відповідна петиція за номером 22/050277-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 6 лютого, передає УНН.

"Зменшити кількість необхідних підписів на е-петиції до 15 тисяч", - зазначив автор петиції Ростислав Ковальов.

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Нагадаємо, в Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах. 

Раніше в четвер, українцями зареєстрували петицію, в якій пропонують скоротити робочий тиждень до 32 годин.

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