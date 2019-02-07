Українці просять внести у виборчий бюлетень поряд з кандидатами чистий рядок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці просять внести у виборчий бюлетень поряд з кандидатами у Президенти чистий рядок. Відповідна петиція за номером 22/050281-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 6 лютого, передає УНН.
“Пропоную внести у виборчий бюллетень поряд з кандидатами у Президенти чисту строчку, щоб виборці могли вписати туди свій вибір, якщо він не співпадає з тим, що пропонується”, — зазначив автор петиції Олександр Гоков.
Він відмітив, що у чистому рядку може бути вказано: “не підтримую жодного з кандидатів”, “проти всіх”, “народний обранець” — коли мова йде про людину, якій народ довіряє, але з якихось обставин вона не видвинула свою кандидатуру на пост Президента України.
Нагадаємо, українці просять кримінальної відповідальності за невиконані передвиборчі обіцянки.