Українці просять внести у виборчий бюлетень поряд з кандидатами чистий рядок

“Пропоную внести у виборчий бюллетень поряд з кандидатами у Президенти чисту строчку, щоб виборці могли вписати туди свій вибір, якщо він не співпадає з тим, що пропонується”, — зазначив автор петиції Олександр Гоков.

Він відмітив, що у чистому рядку може бути вказано: “не підтримую жодного з кандидатів”, “проти всіх”, “народний обранець” — коли мова йде про людину, якій народ довіряє, але з якихось обставин вона не видвинула свою кандидатуру на пост Президента України.

Нагадаємо, українці просять кримінальної відповідальності за невиконані передвиборчі обіцянки.