Українці просять кримінальної відповідальності за невиконані передвиборчі обіцянки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президента України просять ввести кримінальну відповідальність за невиконані передвиборчі обіцянки політичних діячів. Відповідна петиція з'явилась на сайті голови держави 1 лютого, передає УНН.
"Ввести сувору кримінальну відповідальність для політичних діячів, які не виконали свої передвиборчі обіцянки. Досить обманювати!" - написав автор петиції Володимир Богайчук.
Наразі петицію за номером 22/050169-еп підтримали вже сто осіб.
Нагадаємо, у березні минулого року схожа петиція вже з'являлась на сайті голови держави.
На сайті електронних петицій ВР нещодавно з'явилась петиція із проханням повернути до виборчого бюлетеня графу "Не підтримую жодного кандидата".