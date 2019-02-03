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Українці просять кримінальної відповідальності за невиконані передвиборчі обіцянки

Українці просять кримінальної відповідальності за невиконані передвиборчі обіцянки

Київ • УНН

 • 19736 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президента України просять ввести кримінальну відповідальність за невиконані передвиборчі обіцянки політичних діячів. Відповідна петиція з'явилась на сайті голови держави 1 лютого, передає УНН.

"Ввести сувору кримінальну відповідальність для політичних діячів, які не виконали свої передвиборчі обіцянки. Досить обманювати!" - написав автор петиції Володимир Богайчук.

Наразі петицію за номером 22/050169-еп підтримали вже сто осіб.

Нагадаємо, у березні минулого року схожа петиція вже з'являлась на сайті голови держави.

На сайті електронних петицій ВР нещодавно з'явилась петиція із проханням повернути до виборчого бюлетеня графу "Не підтримую жодного кандидата".

Українські Національні Новини

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