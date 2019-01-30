Українці просять повернути у виборчий бюлетень графу "проти всіх"

"Громадян України на виборах президента України та на виборах у Верховну Раду України позбавили права відмовити усім кандидатам та партіям, які є неприйнятними для громадянина України. Кожен громадянин України, який не бажає голосувати за кандидатів, прізвища яких (назви партій ...) знаходяться у бюлетені, вимушений або не йти на вибори, або голосувати проти своєї волі (тобто вибирати лише з представлених кандидатів)", - сказано у тексті петиції.

Автор пропозиції наголошує, що у зв’язку з відсутністю графи "проти всіх" не реалізується право на вільний вибір громадян. Тому пропонує внести зміни до виборчого законодавства України і ввести графу "Не підтримую жодного кандидата".

Петицію оприлюднено 5 листопада 2018 року. Збір підписів триватиме до 5 лютого 2019 року. Поки що петиція отримала 38 голосів з 25 тисяч необхідних.

Раніше повідомлялося, що ЦВК відмовила у реєстрації 9 охочим взяти участь у виборах на пост президента України.



Станом на 29 січня ЦВК зареєструвала 23 кандидати на посаду очільника країни.