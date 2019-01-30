Украинцы просят вернуть в избирательный бюллетень графу "против всех"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Люди просят Верховную Раду вернуть в избирательный бюллетень графу "Не поддерживаю ни одного кандидата". Петицию с указанным требованием разместили на сайте электронных петиций ВРУ, сообщает УНН.
"Граждан Украины на выборах президента Украины и на выборах в Верховную Раду Украины лишили права отказать всем кандидатам и партиям, которые неприемлемы для гражданина Украины. Каждый гражданин Украины, который не желает голосовать за кандидатов, фамилии которых (названия партий ...) находятся в бюллетене , вынужден либо не идти на выборы, или голосовать против своей воли (т.е. выбирать только из представленных кандидатов)", - говорится в тексте петиции.
Автор предложения отмечает, что в связи с отсутствием графы "против всех" не реализуется право на свободный выбор граждан. Поэтому предлагает внести изменения в избирательное законодательство Украины и ввести графу "Не поддерживаю ни одного кандидата".
Петицию обнародовано 5 ноября 2018. Сбор подписей продлится до 5 февраля 2019 года. Пока петиция получила 38 голосов из 25 000 необходимых.
Ранее сообщалось, что ЦИК отказала в регистрации 9 желающим принять участие в выборах на пост президента Украины.
По состоянию на 29 января ЦИК зарегистрировала 23 кандидата на должность главы страны.