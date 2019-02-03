Украинцы просят уголовной ответственности за невыполненные предвыборные обещания
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президента Украины просят ввести уголовную ответственность за невыполненные предвыборные обещания политических деятелей. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства 1 февраля, передает УНН.
"Ввести строгую уголовную ответственность для политических деятелей, которые не выполнили свои предвыборные обещания. Достаточно обманывать!" - написал автор петиции Владимир Богайчук.
Сейчас петицию под номером 22/050169-эп поддержали уже сто человек.
Напомним, в марте прошлого года похожая петиция уже появлялась на сайте главы государства.
На сайте электронных петиций ВР недавно появилась петиция с просьбой вернуть в избирательный бюллетень графу "Не поддерживаю ни одного кандидата".