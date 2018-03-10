Українці пропонують прирівняти до злочину невиконання передвиборчих обіцянок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українці пропонують ввести кримінальну відповідальність для осіб, які обираються на виборах, за невиконання ними своїх передвиборчих обіцянок. Відповідну петицію розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
“Для того, щоб побудувати нормальну, цивілізовану країну в Україні повинна бути введена кримінальна відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок”, — пояснює автор петиції.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.