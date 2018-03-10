Украинцы предлагают приравнять к преступлению невыполнение предвыборных обещаний
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинцы предлагают ввести уголовную ответственность для лиц, которые избираются на выборах, за невыполнение ими своих предвыборных обещаний. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте главы государства, передает УНН.
"Для того, чтобы построить нормальную, цивилизованную страну в Украине должна быть введена уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний", - объясняет автор петиции.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы.