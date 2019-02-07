Украинцы просят внести в избирательный бюллетень рядом с кандидатами чистую строку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинцы просят внести в избирательный бюллетень рядом с кандидатами в Президенты чистую строку. Соответствующая петиция за номером 22/050281-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 6 февраля, передает УНН.
“Предлагаю внести в избирательный бюллетень рядом с кандидатами в Президенты чистую строчку, чтобы избиратели могли вписать туда свой выбор, если он не совпадает с тем, что предлагается”, — отметил автор петиции Александр Гоков.
Он отметил, что в чистой строке может быть указан вариант: “не поддерживаю ни одного из кандидатов”, “против всех” или “народный избранник” — когда речь идет о человеке, которому народ доверяет, но по каким-то обстоятельств она не видвинула свою кандидатуру на пост Президента Украины.
Напомним, украинцы просят уголовной ответственности за невыполненные предвыборных обещаний.