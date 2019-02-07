Українці просять скоротити робочий тиждень до 32 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці просять скоротити робочий тиждень до 32 годин. Відповідна петиція за номером 22/050264-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 5 лютого, передає УНН.
"Пропоную внести зміни у законодавство про працю, а саме скоротити робочий тиждень до 32 годин", - зазначив автор петиції Богдан Жураєв.
За його словами, у більшості категорій працівників немає необхідності знаходитися на роботі 40 годин на тиждень – половина робочого часу використовується не ефективно.
Працівникам, на думку Жураєва, буде достатньо 32 годин робочого часу, а скорочення робочого тижня допоможе виконувати задачі більш ефективно.
Нагадаємо, українці пропонують додати "коефіцієнт плодючості" в розрахунок пенсії.