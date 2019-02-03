Українці пропонують додати "коефіцієнт плодючості" в розрахунок пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українці пропонують додати "коефіцієнт плодючості" в формулу розрахунку пенсії, що дасть змогу подолати демографічну кризу. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 30 січня 2019, передає УНН.
"Чим більше дітей у родині, тим вище пенсія!" - зазначила автор петиції Світлана Тарасова.
На її думку, Україна перебуває на порозі демографічної катастрофи, а існуючі нині програми підтримки молодих родин із дітьми не справляються із подолання проблеми низької народжуваності.
"Треба зробити так, щоб розмір пенсії також залежав від кількості дітей в сім'ї. Тобто чим більше дітей, тим вища пенсія. Це треба в формулу розрахунку пенсії додати коефіцієнт "плодючість".
Таким чином, крім народження дитини, батьки будуть стурбовані питанням, як своє дитя поставити на ноги, а держава отримає нових платників податків", - додала автор петиції.
Нагадаємо, протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали "пакунок малюка" після народження дитини.
Цього року в Державному бюджеті передбачено 500 млн грн на компенсацію послуг няні молодим сім'ям за програмою "муніципальна няня".