На "муніципальну няню" виділили 500 млн грн

"Сім'я, у якій народились діти, зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1626 гривень на відшкодування послуг няні. На це уряд в Державному бюджеті заклав 500 млн грн", - повідомив Рева.

За його словами, родина зможе отримувати цю компенсацію не залежно від того, чи вийшла мама на роботу, чи перебуває у декретній відпустці. Крім того, він наголосив, що цю компенсацію держава виплачуватиме при збереженні виплат по народженню дитини.

При цьому міністр уточнив, що компенсація родинам за няню дозволить позбутися тіньової зайнятості для цієї категорії працівників.

Нагадаємо, компенсація, передбачена урядом на витрати сім'ям із маленькими дітьми за програмою "муніципальна няня", піде на покриття податків, які сплачуватиме родина при офіційному працевлаштуванні найманої няні.

У травні минулого року Прем'єр оголосив про введення нової послуги, за якої кожна родина може отримувати 1,5 тисяч гривень для винаймання няні для дитини.