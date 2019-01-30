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На "муниципальную няню" выделили 500 млн грн

На "муниципальную няню" выделили 500 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12379 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В этом году в Государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на компенсацию услуг няни молодым семьям по программе "муниципальная няня". Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Семья, в которой родились дети, сможет безвозвратно ежемесячно получать еще 1626 гривен на возмещение услуг няни. На это правительство в Государственном бюджете заложило 500 млн грн", - сообщил Рева.

По его словам, семья сможет получать эту компенсацию независимо от того, вышла ли мама на работу, или находится в декретном отпуске. Кроме того, он отметил, что эту компенсацию государство будет выплачивать при сохранении выплат по рождению ребенка.

При этом министр уточнил, что компенсация семьям за няню позволит избавиться от теневой занятости для этой категории работников.

Напомним, компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, которые будет платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.

В мае прошлого года Премьер объявил о введении новой услуги, при которой каждая семья может получать 1500 гривен за найм няни для ребенка.

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