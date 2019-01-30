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Понад 100 тис. родин отримали "пакунок малюка"

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали "пакунок малюка" після народження дитини. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Минулого року ми запровадили систему надання підтримки – "пакунки малюка". І фактично вже більше 100 тисяч таких пакунків було надано породіллям тільки в минулому році", - зазначив очільник уряду.

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За його словами, також уряд значно спростив процедуру оформлення документів при народженні, перевівши реєстрацію в електронний формат.

При цьому він нагадав, що також з цього року почала діяти така підтримка, як компенсація податків з боку держави при користуванні молодими батьками послугами няні – за програмою "муніципальна няня".

Додамо, бебі-бокси сім'ям від держави обіцяли видавати з 1 вересня 2018 року при народжені дитини.

Нагадаємо, компенсація, передбачена урядом на витрати сімям із маленькими дітьми за програмою "муніципальна няня", піде на покриття податків, які сплачуватиме родина при офіційному працевлаштуванні найманої няні.

У травні минулого року Прем'єр оголосив про введення нової послуги, за якої кожна родина може отримувати 1,5 тисяч гривень для винаймання няні для дитини.

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