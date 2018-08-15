Що увійде до "пакунку малюка": оприлюднено детальний перелік речей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. До “пакунку малюка” увійдуть 25 речей для новонароджених, серед яких одяг, предмети дитячої гігієни, а також інформаційні матеріали для батьків з порадами по догляду за немовлям, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.
“Мінсоцполітики наказом № 1025 від 17 липня 2018 року “Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ при народженні дитини” визначило деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до п’яти тисяч гривень для комплектування “пакунку малюка”, — повідомили у міністерстві та додали, що окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях догляду за дитиною.
Вже з 1 вересня цього року українські сім’ї при народженні дитини отримають набір із 25 необхідних речей для новонароджених:
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- Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці.
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- Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці.
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- Пелюшка ситцева, розмір 80×95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);
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- Пелюшка фланелева, розмір 90×110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);
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- Пелюшка муслінова, розмір 70×70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);
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- Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60×80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);
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- Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 — 3 місяці;
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- Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 — 6 місяців;
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- Боді з коротким рукавом:
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— розмір 50 — 56 см;
— розмір 56 — 58 см;
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- Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:
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— розмір 50 — 56 см;
— розмір 56 — 58 см;
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- Штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна:
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розмір 50 — 56 см;
розмір 56 — 58 см;
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- Чоловічки з довгим рукавом та штанцями:
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— розмір 50 — 56 см;
— розмір 56 — 58 см;
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- Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90%, розмір 0 — 3 місяці;
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- Термометр для води;
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- Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником;
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- Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі;
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- Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці;
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- Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач — стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина — також стовідсоткова бавовна, розмір 90×120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);
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- Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60×80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);
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- Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42×70. Розмір матрацу має збігатися з розміром дна коробки-колиски;
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- Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100×100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріалу;
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- Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;
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- Крем із вмістом ланоліну 100%;
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- Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл;
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- Весь комплект упаковуватимуть у коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см.
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“Пакунок малюка” видаватиметься при виписці з пологового будинку по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.
Нагадаємо, уряд запровадив низку ініціатив щодо підтримки розвитку відповідального батьківства. Зокрема, батькам крім надання “пакунку малюка”, відшкодовуватимуть кошти на няню для дітей до 3 років, а наречені зможуть безкоштовно перевірятись на TORCH-інфекції.