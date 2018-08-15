Что войдет в "пакет малыша": обнародован подробный перечень вещей

$41.180.14
46.610.42
ukru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 5452 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 3566 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 13358 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 23167 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 51891 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 51107 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31740 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59108 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105533 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161849 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 44351 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 37007 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 40015 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38320 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14030 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 5492 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 39768 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 51918 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 51132 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161862 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 15032 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19067 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20858 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22907 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25623 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Что войдет в "пакет малыша": обнародован подробный перечень вещей

Киев • УНН

 • 18946 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В “пакет малыша” войдут 25 вещей для новорожденных, среди которых одежда, предметы детской гигиены, а также информационные материалы для родителей с советами по уходу за младенцем, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Что войдет в "пакет малыша": обнародован подробный перечень вещей

“Минсоцполитики приказом № 1025 от 17 июля 2018 года “Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи „пакет малыша“ при рождении ребенка” определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен для комплектования “пакете малыша”, — сообщили в министерстве и добавили, что кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах ухода за ребенком.

Уже с 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 необходимых вещей для новорожденных:

  • Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, и не менее 94 штук в упаковке.
  • Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха и не менее 56 штук в упаковке.
  • Пеленка ситцевая, размер 80×95 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Пеленка фланелевая, размер 90×110 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Пеленка муслиновая, размер 70×70 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60×80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 — 3 месяца;
  • Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 — 6 месяцев;
  • Боди с коротким рукавом:

— размер 50 — 56 см;
— размер 56 — 58 см;

  • Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:

— размер 50 — 56 см;
— размер 56 — 58 см;

  • Штанишки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок:

размер 50 — 56 см;
размер 56 — 58 см;

  • Человечки с длинным рукавом и штанишками:

— размер 50 — 56 см;
— размер 56 — 58 см;

  • Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 — 3 месяца;
  • Термометр для воды;
  • Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;
  • Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали;
  • Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;
  • Одеяло теплое/демисезонная, наполнитель — стопроцентный хлопок, внешняя ткань — также стопроцентный хлопок, размер 90×120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60×80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Матрас, состав по международным нормам, размер 42×70. Размер матраса должен совпадать с размером дна коробки-люльки;
  • Полотенце махровое для купания уголком, размер 100×100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), изготовлено из натурального материала;
  • Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;
  • Крем с содержанием ланолина 100%;
  • Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;
  • Весь комплект будут упаковывать в коробку-люльку из прочного картона, размер 43×70×27 см.

“Пакет малыша” будет выдаваться при выписке из роддома по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного.

Напомним, правительство ввело ряд инициатив по поддержке развития ответственного отцовства. В частности, родителям кроме предоставления “пакета малыша”, будут возмещать средства на няню для детей до 3 лет, а те, кто собираются пожениться, смогут бесплатно проверяться на TORCH-инфекции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79