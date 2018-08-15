Что войдет в "пакет малыша": обнародован подробный перечень вещей

“Минсоцполитики приказом № 1025 от 17 июля 2018 года “Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи „пакет малыша“ при рождении ребенка” определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен для комплектования “пакете малыша”, — сообщили в министерстве и добавили, что кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах ухода за ребенком.

Уже с 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 необходимых вещей для новорожденных:



Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, и не менее 94 штук в упаковке.



Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха и не менее 56 штук в упаковке.



Пеленка ситцевая, размер 80×95 см (допускается изменение размеров +/- 10%);



Пеленка фланелевая, размер 90×110 см (допускается изменение размеров +/- 10%);



Пеленка муслиновая, размер 70×70 см (допускается изменение размеров +/- 10%);



Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60×80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);



Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 — 3 месяца;



Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 — 6 месяцев;



Боди с коротким рукавом:



— размер 50 — 56 см;

— размер 56 — 58 см;



Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:



— размер 50 — 56 см;

— размер 56 — 58 см;



Штанишки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок:



размер 50 — 56 см;

размер 56 — 58 см;



Человечки с длинным рукавом и штанишками:



— размер 50 — 56 см;

— размер 56 — 58 см;



Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 — 3 месяца;



Термометр для воды;



Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;



Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали;



Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;



Одеяло теплое/демисезонная, наполнитель — стопроцентный хлопок, внешняя ткань — также стопроцентный хлопок, размер 90×120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);



Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60×80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);



Матрас, состав по международным нормам, размер 42×70. Размер матраса должен совпадать с размером дна коробки-люльки;



Полотенце махровое для купания уголком, размер 100×100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), изготовлено из натурального материала;



Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;



Крем с содержанием ланолина 100%;



Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;



Весь комплект будут упаковывать в коробку-люльку из прочного картона, размер 43×70×27 см.



“Пакет малыша” будет выдаваться при выписке из роддома по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного.

Напомним, правительство ввело ряд инициатив по поддержке развития ответственного отцовства. В частности, родителям кроме предоставления “пакета малыша”, будут возмещать средства на няню для детей до 3 лет, а те, кто собираются пожениться, смогут бесплатно проверяться на TORCH-инфекции.