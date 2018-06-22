У Мінсоцполітики розповіли, на яку допомогу можуть розраховувати батьки

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Уряд запровадив низку ініціатив щодо підтримки розвитку відповідального батьківства. Зокрема батькам з 1 вересня 2018 року при народженні дитини надаватимуть “пакунок малюка”, відшкодовуватимуть кошти на няню для дітей до 3 років, наречені зможуть безкоштовно перевірятись на наявність TORCH-інфекцій, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.

Зокрема зазначається, що уряд прийняв постанову від 30 травня 2018 року № 427 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства”, якою запроваджено:

  • надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” з 1 вересня 2018 року;
  • відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, на умовах співфінансування з різних бюджетів з 1 січня 2019 року;
  • міжнародної ініціативи “Громада дружня до дітей та молоді” щодо підтримки міст, об’єднаних територіальних громад, які отримали статус громади, дружньої до дітей та молоді;
  • безоплатне проведення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, зокрема на TORCH-інфекції, з метою попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку з 1 січня 2019 року.

Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції мають у встановлені постановою терміни розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію зазначених ініціатив.

Раніше УНН повідомляв, на які виплати можуть розраховувати українські батьки.

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