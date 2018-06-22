В Минсоцполитики рассказали, на какую помощь могут рассчитывать родители

В частности отмечается, что правительство приняло постановление от 30 мая 2018 года № 427 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по социальной защите семей с детьми и поддержки развития ответственного отцовства", которым вводится:



предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" с 1 сентября 2018 года;



возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, на условиях софинансирования из разных бюджетов с 1 января 2019 года;



международная инициатива «Община дружественная к детям и молодежи" по поддержке городов, объединенных территориальных общин, получивших статус общины, дружественной к детям и молодежи;



бесплатное проведение добровольного медицинского обследования лиц, подавших заявление о регистрации брака, в частности на TORCH-инфекции, с целью предупреждения рождения детей с врожденными пороками развития с 1 января 2019 года.



Центральные органы исполнительной власти в соответствии с компетенцией должны в установленные постановлением сроки разработать проекты нормативно-правовых актов, направленных на реализацию указанных инициатив.

Ранее УНН сообщал, на какие выплаты могут рассчитывать украинские родители.