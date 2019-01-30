Более 100 тыс. семей получили "пакет малыша"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В течение прошлого года более 100 тысяч украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году мы ввели систему предоставления поддержки - "пакеты малыша". И фактически уже более 100 тысяч таких пакетов было предоставлено роженицам только в прошлом году", - отметил глава правительства.
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По его словам, также правительство значительно упростило процедуру оформления документов при рождении, переведя регистрацию в электронный формат.
При этом он напомнил, что также с этого года начала действовать такая поддержка, как компенсация налогов со стороны государства при пользовании молодыми родителями услугами няни - по программе "муниципальная няня".
Добавим, бэби-боксы семьям от государства обещали выдавать с 1 сентября 2018 года при рождении ребенка.
Напомним, компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, которые будет платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.
В мае прошлого года Премьер объявил о введении новой услуги, при которой каждая семья может получать 1500 гривен для найма няни для ребенка.