Украинцы предлагают добавить "коэффициент плодовитости" в расчет пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинцы предлагают добавить "коэффициент плодовитости" в формулу расчета пенсии, что позволит преодолеть демографический кризис. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 30 января 2019 года, передает УНН.
"Чем больше детей в семье, тем выше пенсия!" - отметила автор петиции Светлана Тарасова.
По ее мнению, Украина находится на пороге демографической катастрофы, а существующие ныне программы поддержки молодых семей с детьми не справляются с решения проблемы низкой рождаемости.
"Надо сделать так, чтобы размер пенсии также зависел от количества детей в семье. То есть чем больше детей, тем выше пенсия. Это надо в формулу расчета пенсии добавить коэффициент "плодовитость".
Таким образом, кроме рождения ребенка, родители будут озабочены вопросом, как свое дитя поставить на ноги, а государство получит новых налогоплательщиков", - добавила автор петиции.
Напомним, в течение прошлого года более 100 тыс. украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка.
В этом году в Государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на компенсацию услуг няни молодым семьям по программе "муниципальная няня".